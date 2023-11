RS espera visita chinesa em 2024 para obter reconhecimento sanitário

No início de 2024 uma comitiva do governo chinês virá ao Rio Grande do Sul para realizar uma verdadeira auditoria sobre as condições sanitárias da cadeia produtiva de proteína animal e o manejo dos órgãos de controle sobre as fronteiras e as divisas com outros Estados. A projeção foi feita pelo secretário-adjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, na noite desta quarta-feira (29), manhã de quinta-feira em Pequim, horas antes de embarcar de volta ao Brasil.

“É real que a China deve nos auditar nas próximas semanas ou meses. Isso ainda está sofrendo ajustes. Receberemos uma missão que deve reconhecer o nosso status sanitário de livre de aftosa sem vacinação. Estamos convictos que isso vai ocorrer e, a partir disso, então, nós vamos ter condições de vender miúdos e carne com osso naquelas plantas já habilitadas e, obviamente, pleiteamos a habitação de novas plantas”, disse.

Ao lado do vice-governador, Gabriel Souza, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, de técnicos da Secretaria da Agricultura, parlamentares e representantes de diversos segmentos da economia, Madalena participou da Missão RS China. Iniciado na segunda-feira, o roteiro de encontros com autoridades locais buscava, entre outros objetivos, reacender tratativas essenciais para ampliar a participação gaúcha na balança de exportações para o gigante asiático. O representante da Secretaria da Agricultura conversou com o Jornal do Comércio pouco depois de participar de uma reunião comandada pelo vice-governador para alinhar tarefas a serem realizadas a partir do retorno ao Brasil.

Em diferentes agendas realizadas em Pequim, Madalena apresentou, amparado pela diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria, Rosane Collares, e pelo chefe da Divisão de Sanidade Animal, Fernando Groff, como funciona o serviço veterinário oficial do Rio Grande do Sul. “Explicamos alguns aspectos das nossas cadeias produtivas, em especial da proteína animal, e os diferenciais que temos em relação à execução do serviço. Temos fronteiras com dois países, como é que controlamos essas fronteiras. Mostramos a qualidade do nosso serviço veterinário oficial, que já é reconhecida nacional e internacionalmente”, revelou.

Madalena contou que a presença gaúcha, liderada por um vice-governador, duas Secretarias e um corpo técnico, foi vista com bons olhos pelo governo local. O Rio Grande do Sul também foi o único Estado brasileiro com um estande institucional montado em uma feira realizada durante o período da missão.

“Além disso, o vice-governador entregou esse pleito do reconhecimento de status sanitário e do pedido de habilitação de plantas, em mãos para diversas autoridades locais, entre eles o secretário-geral do Ministério da Agricultura da China, Sui Pengfei. Então, a expectativa pós-missão é muito boa. Eu imagino que certamente teremos êxito”.

Os reconhecimentos sanitários internacionais de livre de peste suína clássica, desde 2016, e livre de febre aftosa sem vacinação, desde 2021, também foram apresentados no documento.

Pengfei teria informado que será organizado um grupo de trabalho específico para discutir o tema. “Temos um espaço de cooperação entre China e Rio Grande do Sul. Inclusive, todos os anos importamos um expressivo valor em produtos, em especial do comércio agrícola. Por isso, prevejo que há um espaço importante de crescimento”, teria ressaltado o representante do governo chinês.

De acordo com Márcio Madalena, embora a viagem tenha tido maior foco nas questões envolvendo a proteína animal, também foram apresentadas outras cadeias produtivas em que o Rio Grande do Sul se destaca. Entre elas, o vinho, a noz-pecã e a soja.

O grupo se separa nesta quinta-feira, quando Gabriel Souza, Polo e os parlamentares partem para Dubai, nos Emirados Árabes. Eles participarão da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP 28).

Lá, a partir da semana que vem, a Secretaria da Agricultura estará representada por técnicos. Um deles é Jackson brilhante, coordenador do Programa ABC+RS. Ele irá falar sobre a agricultura de baixo carbono. Outros dois servidores do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) farão uma apresentação sobre produção de arroz no Rio Grande do Sul e a tecnologia de produção desenvolvida pelo órgão, que, além de aumentar a produtividade, acabou também mitigando a emissão de gases de efeito estufa da cultura.