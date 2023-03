China autoriza retomada de embarques de carne de frango da BRF em Marau

A unidade da BRF Frangos em Marau, no norte gaúcho, retoma na semana que vem os embarques para a China. O frigorífico, que teve as exportações para aquele país suspensas em 2021, foi autorizado pela Administração Geral de Alfândegas da China ainda na semana passada. O frigorífico foi um dos beneficiados pela missão brasileira a Pequim, comandada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro e encerrada nesta quarta-feira.

Com mais de 3 mil funcionários, a unidade retomou a produção para aquele país no mesmo dia em que foi autorizada pelos asiáticos. O primeiro lote com diferentes cortes de frango deverá embarcar já na próxima semana. Conforme a BRF, a expectativa é que, no futuro, o volume enviado para a China oriundo da unidade seja de aproximadamente 600 toneladas por mês.

Além da planta da BRF, os orientais levantaram a suspensão das atividades do Frigorífico Redentor, de Guarantã do Norte (MT), de carne bovina, e deram aval para a habilitação dos frigoríficos Astra, de Cruzeiro d'Oeste (PR), Frisa, de Colatina (ES), e da JBS, de Vilhena, e Irmãos Gonçalves, de Jaru, ambos em Rondônia.

A missão foi considerada exitosa pelo governo federal, que obteve também o fim do embargo das exportações de carne bovina. Os embarques foram interrompidos em fevereiro, por conta de um caso de febre aftosa em um bovino no estado do Pará, cuja investigação atestou tratar-se de um caso isolado e atípico.