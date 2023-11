Evento vai debater importância do azeite de oliva para a saúde

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) e a prefeitura de Encruzilhada do Sul promovem nesta sexta-feira (1º) a 1ª Conferência da Saudabilidade do Azeite de Oliva Extravirgem do Brasil. O evento, que será realizado no Clube do Comércio no município, tem como foco principal destacar os benefícios do consumo do produto para a saúde e a prevenção de doenças.

Não por acaso o público-alvo é formado por representantes das Secretarias Municipais de Saúde e médicos de assistência básica das Coordenadorias de Saúde estaduais, abrangendo mais de 70 municípios, além de produtores de oliveiras, e autoridades estaduais e nacionais.

Leia também: RS desponta na produção de azeite extravirgem

“Mais do que tudo, queremos reforçar a relevância desse produto, uma vez que a oliva é o único vegetal capaz de fornecer energia luminosa – o azeite lampante, impróprio para consumo, já foi usado como combustível para lamparinas –, é fonte de alimento e também tem ação medicamentosa”, diz o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes.

A iniciativa deverá ser realizada anualmente, sempre com sede em Encruzilhada do Sul, município com a maior área cultivada com oliveiras no País, reunindo 1.006 hectares, conforme o dirigente.

Ao longo de todo o dia do evento, painéis serão ministrados por palestrantes ligados às áreas da saúde, especialistas em azeites de oliva e produtores. A ideia é explorar os aspectos nutricionais, os efeitos positivos na prevenção de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, bem como o papel na dieta mediterrânea.

Entre outros benefícios à saúde, o consumo regular de azeite extravirgem ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL), além de aumentar o colesterol bom (HDL), devido à presença de gorduras monoinsaturadas e polifenóis em sua composição, com ação antioxidante. Também contribui para o controle da pressão alta, evitando os danos causados pelos radicais livres nos vasos sanguíneos, e reduz riscos de diabetes.

Um dos conferencistas será o médico cardiologista Matheus Donadel. Graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, ele abordará, a partir das 11h, o tema “Azeite de oliva extravirgem e saúde", com foco em cardiologia preventiva, envelhecimento saudável, prevenção de doenças por meio do azeite extravirgem.

“Esse evento nos dá oportunidade de repensar o que realmente está por trás de uma alimentação saudável. De falar o que a sociedade científica recomenda, uma alimentação que traz benefícios para a saúde e que nos dá a possibilidade de aumentar a nossa chance de ter um envelhecimento com mais saúde e menos doenças. Vamos focar também nas evidências de quanto o azeite faz bem, além do que já é bastante divulgado, como o controle do colesterol, da pressão, da diminuição da ocorrência de infartos. Há outros benefícios que estão sendo estudadas que talvez venham a torno nos próximos anos”, antecipa Donadel.

Mais cedo, às 10h, a Secretaria de Saúde de Encruzilhada do Sul apresentará seu plano de ação sobre a inserção da saudabilidade do azeite de oliva extravirgem na rede de saúde básica do município. A programação segue à tarde, a partir das 13h30min, com espaço da Secretaria Estadual de Saúde.

Às 14h30min, o médico de Saúde Básica Diego Fernandes, pós-graduando em nutrologia, ministrará a palestra “Azeite de oliva extravirgem e nutrição”. Na sequência, às 15h30min, a última atividade reunirá produtores na apresentação de dados sobre o desenvolvimento da região por meio da olivicultura e do oliviturismo.

A Conferência também abordará a importância da qualidade e procedência na preservação das propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do azeite, promovendo um entendimento abrangente para uma escolha consciente e informada.

Conforme o conselheiro do Ibraoliva e produtor no município, Bob Vieira da Costa, a iniciativa é muito importante e ousada, ao se propor a promover o debate e chamar atenção para o azeite e a saúde. “Ainda temos um longo caminho educativo, não apenas com relação à qualidade do azeite extravirgem, mas também sobre o quanto o azeite faz bem para a nossa saúde”, destaca.

Segundo ele, o azeite extravirgem de boa qualidade é um dos produtos funcionais mais importantes à disposição no planeta.