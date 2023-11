Liminar suspende classificação do tabaco nos galpões

liminar concedida nesta quinta-feira (23) pelo desembargador do TJRS Carlos Eduardo Richinitti suspendeu a validade da Lei nº 15.958/2023 classificação do tabaco deveria ser feita no galpão do produtor. A decisão, em atendimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) movida pelo Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), surpreendeu a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais. Umaconcedida nesta quinta-feira (23) pelo desembargador do TJRS Carlos Eduardo Richinittia validade da, determinando que adeveria ser feitado produtor. A decisão, em atendimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) movida pelo Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), surpreendeu a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais.

As entidades representativas dos produtores se dizem “ofendidas” com a contestação da lei, que já havia sido aprovada na Assembleia Legislativa, e prometem reagir. A compra de tabaco no galpão é um pedido antigo dos agricultores familiares, levando em consideração que nos últimos anos as empresas adotaram esta prática sem estar devidamente legalizada.

A Fetag-RS e as 64.761mil famílias produtoras querem a retirada da ação pelo Sinditabaco, permitindo a implementação da lei. A entidade acionou seu departamento jurídico e tomará providências legais para que a legislação aprovada após seguir todos os trâmites burocráticos entre em vigor já para a safra em curso. Além disso, o tema será levado para discussão com os agricultores produtores de tabaco para que decidam se a Fetag-RS continuará realizando as negociações oficiais do preço do tabaco.

O deputado estadual Elton Weber (PSB) lamentou a liminar. Relator do projeto na Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo do Parlamento gaúcho, Weber destaca que a legislação foi aprovada pelos deputados por 46 votos a um e promulgada em janeiro pela Assembleia Legislativa. O parlamentar lembra que a lei, de autoria do deputado Zé Nunes, foi construída em consenso com municípios e entidades representativas dos fumicultores.

“Lamentamos esta decisão, que vai contra os fumicultores gaúchos, que tinham uma enorme expectativa de vender a sua safra no novo modelo, cuja abertura oficial da colheita ocorre ano dia 1º de dezembro, expectativa que foi totalmente frustrada. Estranhamente, isso acontece somente agora, 11 meses após a aprovação da lei. Vamos recorrer contra essa decisão”.