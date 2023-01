Classificação do fumo passa a ser feita na propriedade produtora

Foi promulgada nesta quinta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Estado, a Lei 15.958, que muda o local em que é feita a classificação do fumo no Rio Grande do sul. O procedimento, até agora feito nos galpões das indústrias, passa a ser realizado na propriedade produtora. O texto será publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial.

A expectativa dos fumicultores é que a partir da modificação a negociação de preço do tabaco se torne mais justa e transparente no Estado, com valorização da produção do agricultor. Vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores de Tabaco, o deputado estadual Elton Weber (PSB) participou do ato, que contou ainda com o autor da lei e presidente da Frente, o deputado Zé Nunes (PT), o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito e lideranças do setor.

“A partir de agora, a determinação está valendo em todo o Estado, inclusive para a safra que está sendo colhida. Foi uma construção de muitas mãos para que esse projeto avançasse após sete anos parado”, festejou Weber, relator da proposição na Comissão de Agricultura e um dos principais articuladores para que a iniciativa prosperasse.