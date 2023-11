SDR destina R$ 2,3 milhões para produtores de leite afetados por enxurradas

Produtores de leite dos 20 municípios que tiveram estado de calamidade reconhecido pelo governo gaúcho em virtude dos eventos climáticos ocorridos no início de setembro poderão buscar apoio em um projeto lançado nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A pasta está disponibilizando R$ 2,3 milhões para financiar a reestruturação das propriedades e a retomada da produção.

A linha de crédito se destina a pessoas físicas que tiveram perdas na estrutura produtiva e desejam continuar na atividade leiteira, mas precisam de recursos para se reorganizar. Cada contrato terá valor limite de R$ 15 mil por beneficiário, com rebate de 80% sobre o valor financiado, com prazo de carência de até três anos e amortização em até cinco anos para o contrato. Na prática, ao contratar empréstimo, o produtor começará a pagar somente 37 meses depois e terá dois anos para quitar.

O recurso é oriundo do projeto Apoio ao desenvolvimento do leite e da pecuária familiar. A operacionalização será por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper).

“O objetivo é recuperar o setor da maneira mais rápida possível, ajudando os produtores que sofreram perdas a retomar as atividades”, destacou o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini.

Conforme a assessoria da SDR, estimativa da Emater aponta que entre 180 e 200 produtores de leite foram afetados pelos episódios. A ordenha diária em cada plantel girava em torno de 300 a 400 litros. Algumas propriedades produzem leite, mas têm outras atividades em conjunto.

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS) aprovou o projeto. “Não sabemos quantas famílias serão atendidas, porque dependerá do valor pleiteado por cada uma delas. E com esse recurso de R$ 2,3 milhões, com limite de R$ 15 mil por contrato, acreditamos que talvez 200 propriedades possam ser socorridas”, avaliou o presidente da entidade, Carlos Joel da Silva.

O dirigente gostou do projeto. ”Sabemos das dificuldades financeiras da Secretaria, mas o projeto é muito bom e vem num momento importantíssimo. Reconhecemos a iniciativa como mais uma pauta da federação atendida, já que a ação vai ao encontro do que precisam os produtores de leite da região, que é a ajudar a recomeçar o seu trabalho", afirmou.

Os interessados deverão informar o escritório da Emater em seus municípios até o dia 24 de novembro, de forma presencial ou durante a visita dos técnicos às propriedades. O produtor deve informar o valor do recurso desejado para o desenvolvimento de seu projeto.

A Emater emitirá laudo de perdas da unidade produtiva comprovando o enquadramento do produtor à iniciativa. Os dados de cada projeto serão analisados pelos Conselhos Municipais de Agricultura/Desenvolvimento Rural, ou órgão afim, que darão ou não o aval à indicação.

Como o volume de recursos não é farto, a SDR definiu critérios de prioridade para analisar os projetos que forem apresentados e selecionar de forma a atender o maior número possível de pedidos. A ordem de prioridade considera, em primeiro lugar, o maior nível de perdas decorrente dos eventos climáticos, seguido pela importância da produção de leite na composição de renda da unidade familiar, a menor capacidade de reestruturação por conta própria e, por fim, a presença de jovens trabalhando no sistema de produção da unidade familiar.

Confira os municípios reconhecidos em estado de calamidade pública:

- Arroio do Meio

- Bento Gonçalves

- Bom Jesus

- Bom Retiro do Sul

- Colinas

- Cruzeiro do Sul

- Dois Lajeados

- Encantado

- Estrela

- Farroupilha

- Guaporé

- Lajeado

- Muçum

- Paraí

- Roca Sales

- Santa Tereza

- São Valentim do Sul

- Serafina Corrêa

- Taquari

- Venâncio Aires