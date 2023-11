Sustentabilidade na produção de arroz é tema de evento internacional na Serra

A ampliação das áreas cultivadas com arroz em sistemas integrados de produção agropecuária (Sipa) é um caminho que precisa ser seguido no Rio Grande do Sul para aumentar a produtividade e a sustentabilidade das lavouras. A afirmação é do engenheiro agrônomo Júlio Kuhn Da Trindade, pesquisador no Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

O especialista participa desde terça-feira (7) do Simpósio Internacional de Sistemas Integrados Agropecuários. O evento ocorre até sexta-feira, no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves. Nesta quarta-feira, ele apresentou a palestra “Sipa em Terras Baixas: Estratégias para o Futuro Sustentável da Produção de Arroz Irrigado no RS”.

Segundo ele, a chamada Revolução Verde, ocorrida no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970, com o desenvolvimento de tecnologias e aposta na especialização na cultura, acabou conduzindo muitas propriedades ao monocultivo intensivo. “E, hoje, enfrentam os problemas decorrentes dessa prática, como a dependência da cultura. Entre eles estão sua relação de custos altos e preços em baixa, nos últimos anos, além de lavouras mais suscetíveis a plantas daninhas e à degradação da produção e da qualidade dos solos”, analisou Trindade para o Jornal do Comércio pouco antes de apresentar seu trabalho em um dos painéis do encontro.

Ele lembrou que, nos últimos 12 anos, a rotação do cultivo de arroz com a soja em terras baixas já vem sinalizando uma tomada de consciência do produtor rural sobre a importância da mudança. Atualmente, dos cerca de 900 mil hectares que deverão ser semeados com arroz na safra 2023-2024, mais de 500 mil serão em tradicionais áreas destinadas à orizicultura.

“A produção intensiva, mesmo com bom manejo de fertilizantes, leva à queda de rendimento. O produtor entendeu isso e buscou a integração com outras culturas para qualificar suas áreas. A soja, como alternativa à monocultura do arroz, é uma commodity altamente rentável e facilita o enfrentamento de plantas daninhas, bem como a revitalização do solo. Assim, se resolve o verão, mas podemos melhorar ainda mais”, diz o agrônomo.

É que enquanto o Rio Grande do Sul produz apenas uma safra por ano, a Região Central do País colhe três. Em estudos feitos entre 2018 e 2020, quando esteve cedido ao Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Trindade experimentou consorciar áreas de arroz com soja, milho e pastagens ou plantas de cobertura no inverno. Em alguns dos lotes, o arroz retornou somente na quarta safra. E o rendimento da cultura aumentou em até 20%.

Trindade levou ao simpósio dois estudos. Em um deles, desenvolvido no município de Cristal, no Sul do Estado, são analisados os resultados de um experimento envolvendo lavoura de arroz, rotação de culturas e diversificação com pecuária. “O projeto iniciou as atividades no campo em 2013, a partir de uma parceria público-privada entre diversas instituições, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o (Irga) e a Embrapa, entre outras”.

No outro, desenvolvido em Uruguaiana, em parceria com colegas do Irga e da Unipampa, foi feita a análise do desempenho agronômico do arroz irrigado integrado com produção pecuária. “No protocolo de integração lavoura-pecuária de longa duração que está em execução desde 2018 no Centro de Pesquisa do Irga em Uruguaiana, avaliamos produtividade e rendimento de grãos ao longo de cinco safras consecutivas (de 2018 a 2023), de modo a verificar se a introdução de pastagens de azevém anual para pastejo de bovinos de corte afeta o desempenho produtivo do arroz irrigado. O que verifiquei foi um aumento de até 6% na produtividade do arroz a partir da integração com a pecuária”, contou.