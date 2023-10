Arrozeiros mantêm safra enxuta, apesar da alta cotação de cereal

A tendência de manutenção de alta nos preços internacionais do arroz não deverá alterar o planejamento dos produtores brasileiros e gaúchos do cereal. A ideia é consolidar uma lavoura mais enxuta em relação a períodos anteriores e ajustar o tamanho da oferta para ganhar em rentabilidade.

Na semana passada, a Índia anunciou a prorrogação da cobrança de imposto de 20% sobre o arroz beneficiado exportado até março de 2024. A medida visa a desestimular os embarques para o mercado externo e controlar a inflação. Mas, como maior fornecedor do planeta, com 40% de todo o arroz distribuído no mundo, o impacto global é inevitável. Mas, como maior fornecedor do planeta, com 40% de todo o arroz distribuído no mundo, o impacto global é inevitável.

Por aqui, a saca de 50 quilos do arroz com casca vem sendo negociada por até R$ 110,00 em Pelotas e Camaquã, bem como em praticamente todo o Litoral Norte, conforme levantamento da Safras & Mercado. A cotação, acima até mesmo dos R$ 100,00 negociados há cerca de dois meses, aponta o que o analista Evandro Silva considera como ponto próximo ao teto na valorização do grão.

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) avalia que expandir a área plantada por conta da valorização pontual do cereal não é o melhor caminho para colher os melhores preços no futuro.

“Não se pode pensar em aumento de área por essa notícia da Índia. O produtor precisa ter consciência de que não controla o preço de venda do seu produto. Isso depende de produção, oferta e demanda, taxa de cambio, paridade com relação ao Mercosul, consumo interno e exportação. A Índia é só um fator, e diz respeito ao arroz branco, não o com casca, que é o nosso produto”, diz o presidente da entidade, Alexandre Velho.

Segundo o dirigente, a situação tributária instalada no país asiático só reafirma uma tendência de preços firmes, a serem confirmados, até a colheita no Estado. Recentemente, a Federarroz lançou, inclusive, uma campanha pela manutenção da área cultivada no Rio Grande do Sul. Velho e o analista Evandro Silva, da Safras, acreditam que a lavoura gaúcha 2023-2024 deva ficar em torno de 900 mil hectares, com produtividade média de 8 mil quilos por hectare e produção pouco acima das 7 milhões de toneladas.

“Primeiro temos de ampliar nossos mercados exportadores, para somente depois, quando a demanda estiver maior, pensar em aumentar a área plantada”, conclui o líder arrozeiro.

Silva observa que, além da Índia, a Tailândia também enfrenta problemas em sua safra, por conta do clima. E acabou sendo ultrapassada pelo Vietnã como segundo maior exportador de arroz no mundo. O continente asiático está em plena época de colheita.

“Os preços internacionais já deram uma acomodada. Então, aquela escalada nas cotações deu uma freada. O Paquistão também teve uma boa queda nos preços. O mercado lá está mais focado nesse período de colheita. Os Estados Unidos já estão com a colheita quase finalizada. Então, tem um grande ingresso de oferta nesse momento. E aqui, estamos iniciando os trabalhos de plantio, até com um certo atraso por conta do clima, que prejudicou bastante”, analisa.

Por outro lado, as chuvas abundantes em agosto promoveram a recomposição das barragens na Fronteira Oeste - onde a saca vem sendo vendida a R$ 103,00 - e um grande incentivo para os produtores confirmarem um avanço de área na região. Paralelamente, a Argentina já está com o plantio bem avançado, assim como o Paraguai. “Ao que tudo indica, já teremos ingresso de oferta do Mercosul, provavelmente antes do Natal, juntamente com algumas áreas pontuais de Santa Catarina, que já também já deve estar passando do 60% do plantio nesse momento”.

Silva projeta que a atual cotação do cereal seja mais uma questão de demanda interna, por conta do aumento do dólar. Já a demanda externa ainda mostra um lento desenvolvimento, depois de um mês de setembro em que o Brasil praticamente não exportou arroz e, em outubro, os embarques são de volumes negociados em meses anteriores.

“Porém, novos negócios para exportação não estão sendo reportados, por conta dessa safra americana que está bastante atrativa em relação a preços na comparação com o arroz brasileiro. Então, América Central, Caribe e demais mercados acabam voltando suas compras para os Estados Unidos”, relata.

O momento é de negócios no mercado interno, que está comandando o preço. As indústrias se mostram mais agressivas, tentando recompor estoques, e algumas acabaram elevando ofertas, até acima de R$ 110,00. “A média da saca nas praças do Rio Grande do Sul está em torno de R$ 104,00, lembrando que patamar maior que esse somente no pico da pandemia de Covid-19, quando a média da saca ficou ao redor de R$ 105,00. Então, pelo que a gente vê, as cotações já estão bem próximas de atingir o teto”, diz Silva.

Segundo o analista da Safras & Mercado, o varejo já não está mais aceitando repasses desses ajustes na matéria-prima, por conta de uma dificuldade de maior giro nas gôndolas. Se o consumidor se retrai, os negócios diminuem. “Mas temos apenas dois meses pela frente para já começarmos a ter alguma entrada de oferta. Então, o sentimento nesse momento é que o mercado está buscando ajuste e acredita-se que muito perto do teto dos preços”, finaliza.