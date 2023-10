Prazo de edital de subvenção para projetos de irrigação é prorrogado

O prazo para produtores interessados em executar projetos de irrigação foi prorrogado até o dia 17 de novembro. A data prevista pelo edital terminava nesta segunda-feira (30. O valor destinado pelo governo do Estado é de R$ 20,2 milhões. O processo está sendo coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

LEIA MAIS: RS é líder em financiamento de projetos de irrigação no Brasil

Os recursos poderão ser solicitados pelos próprios produtores rurais, como pessoa física, para projetos divididos em duas categorias: instalação ou ampliação de sistemas de irrigação dentro das modalidades de aspersão, localizada ou por sulcos, bem como a construção, adequação ou ampliação de reservatórios de água, desde que destinados à irrigação.



"A irrigação é um dos sistemas mais eficazes para manter a produtividade agrícola mesmo em períodos de estiagem. E para aumentar a área irrigada no Estado, o governo está oferecendo uma espécie de bonificação para estimular ainda mais a instalação da infraestrutura necessária nas propriedades rurais", ressalta o secretário da Agricultura, Giovani Feltes.



O montante por produtor será o correspondente a 20% do valor do projeto, podendo chegar a até R$ 15 mil por requerente, valor pago em parcela única. A seleção e aprovação das propostas será realizada de forma cronológica, sendo limitada pela disponibilidade orçamentária da ação. Além disso, os projetos enviados poderão ser financiados tanto por instituições de crédito quanto por recursos próprios do beneficiário.



A previsão é de que cerca de 1.350 produtores rurais sejam atendidos pelos recursos, com uma estimativa de R$ 100 milhões em investimentos realizados por meio dos projetos atendidos. Com isso, o governo espera que a área irrigada aumente entre 5 mil e 6 mil hectares.



Mais informações podem ser obtidas nas unidades da Emater-RS/Ascar.