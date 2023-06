Ciclone gera oscilações de preços em hortifrutigranjeiros no Estado

Graves prejuízos nas lavouras causados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada de quinta (15) para sexta-feira (16) impactaram no preço dos hortifrutigranjeiros na Ceasa gaúcha. A couve registrou a maior alta (67%) no valor do molho, chegando a R$ 1,67. Apesar de não haver risco de desabastecimento, as oscilações nos preços devem se manter nos próximos dias devido à lei da oferta e da procura.

De acordo com a central de abastecimento, as hortaliças (folhas e flor), de textura mais frágil, chegaram a custar 30% mais caro na última terça-feira (20) na comparação com a semana anterior. Agrião, alface, brócolis, couve-flor, repolho-verde e espinafre são alguns exemplos de produtos que apresentaram aumento.

“Além dos municípios mais severamente atingidos pelas chuvas, como Maquiné e Caraá, outras localidades também produzem hortaliças e ajudaram a regularizar o fornecimento destes alimentos. Sem contar que estas são espécies de cultura rápida, em 45/60 dias já se tem uma nova colheita”, analisa o gerente técnico do Ceasa local, Claiton Colvelo.

Entretanto, o especialista alerta para a possibilidade de aumento no preço da banana, “pois boa parte desta fruta que vendemos aqui no Estado é proveniente de regiões de Santa Catarina gravemente afetadas pelo fenômeno climático”. Na quinta-feira (22), o produto registrava um incremento de 20% no valor cobrado anteriormente.

Segundo o Boletim Integrado Agrometeorológico da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) – em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga – divulgado no dia 22, a produtividade de banana no Litoral Norte manteve a tendência de redução. Em detalhes, o levantamento aponta que “a ocorrência do ciclone extratropical deve agravar essa situação por conta da diminuição de área foliar causada pela ação de ventos e pela lixiviação de fertilidade do solo. O escoamento da produção foi muito prejudicado pelas dificuldades das estradas e interdições de vários pontos”.

Houve também perdas na citricultura na região de Lajeado e Porto Alegre. Na avaliação de Colvelo, porém, isso não deve alterar o custo no Ceasa, pois “as espécies mais afetadas são aquelas que já estavam em fase final da colheita, como a bergamota Caí e o limão-Taiti”.



Produtos com alta de preços pelas perdas e pelas dificuldades de colheita, de preparação e de transporte até a Ceasa/RS:

Agrião – De R$ 1,00 para R$ 1,25/molho (+ 25%)

Alface – De R$ 1,00 para R$ 1,25/pé (+ 25%)

Brócolis – De R$ 2,50 para R$ 3,33/unidade (+ 33,20%)

Couve – De R$ 1,00 para R$ 1,67/molho (+ 67%)

Couve-flor – De R$ 3,33 para R$ 4,17/cabeça (+ 25,23%)

Repolho verde – De R$ 1,50 para R$ 2,00/kg (+ 33,33%)

Espinafre – De R$ 1,67 para R$ 2,08/molho (+ 24,55%)



Fonte: Informativo Conjuntural da Emater/Ascar