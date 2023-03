Cooperados da Languiru aprovam negociação por ativos a grupo chinês

Cooperativa Languiru acabam de aprovar a sequência das negociações para formação de parceria com o grupo chinês ITG Tianjiao assembleia geral ordinária da empresa R$ 1 bilhão junto a agentes financeiros, fornecedores e prestadores de serviços. Os associados daacabam de aprovar a sequência das negociações para formação de. O acordo, autorizado após após longo debate na, que se iniciou às 8h30min desta quinta-feira (30), prevê a venda do controle das operações de aves, suínos, bovinos e rações e é considerado vital para dar fluxo de caixa e recompor as dívidas da empresa gaúcha, que já somamjunto a agentes financeiros, fornecedores e prestadores de serviços.

A partir da decisão tomada pelos cooperados, a diretoria está autorizada a avançar nas tratativas com os asiáticos, com os quais firmou, na semana passada, protocolo de intenções para criação de uma joint venture. Uma comitiva chinesa deverá vir ao Estado nos próximos dias e dar início a um processo de due diligence, uma investigação completa e detalhada dos números, patrimônio, estrutura e potenciais dos ativos da Languiru. Após avaliar a situação, eles definirão se mantêm o interesse no acordo e quais seriam os valores propostos para a aquisição do comando desses segmentos.

conforme adiantou na semana passada o vice-presidente de Mercado Internacional da ITG, Jinhao Zhang ratificado pelo presidente da Languiru, Dirceu Bayer, na terça-feira Não foi uma definição tranquila. Antes de votar, muitas explicações e esclarecimentos foram pedidos pelos participantes do encontro à diretoria na assembleia. Hesitosos quanto aos termos do possível acordo, muitos temiam pela perda da capacidade de participação efetiva nas decisões estratégicas da nova empresa, cujo maior percentual em todos os setores deverá ficar em mãos orientais,, e

No encontro, também foram aprovadas as contas do exercício de 2022. Uma votação secreta chegou a ser sugerida por um pequeno grupo, mas a ideia acabou rechaçada pela maioria. Entretanto, os honorários mensais de todos os membros da diretoria foram redefinidos com redução de 50% sobre os valores atuais.

