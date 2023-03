Associados da Languiru devem aprovar parceria com chineses

Os associados da Cooperativa Languiru deverão aprovar nesta quinta-feira (30), em assembleia geral ordinária, o avanço das negociações entre a empresa e o grupo chinês ITG Tianjiao para a criação de uma joint venture. O negócio é considerado a salvação para manter a viabilidade das atividades da cooperativa, com dívida líquida de R$ 780 milhões junto ao sistema financeiro e outros R$ 200 milhões com fornecedores de proteína animal, insumos e prestadores de serviços.

O aval dos cooperados será a materialização do esforço da diretoria, que nos últimos dias intensificou o diálogo com os associados em reuniões para abrir os números da Languiru e as perspectivas em cenários de aprovação e de rejeição da proposta chinesa. Ao ouvir os relatos, muitos daqueles que se mostravam reticentes passaram a entender a importância do acordo para a sobrevivência da própria atividade.

Ainda que o faturamento da cooperativa tenha sido de R$ 2,7 bilhões em 2022 e que o patrimônio supere os R$ 1,2 bilhão, a tendência seria fechar 2023 com prejuízo de R$ 500 milhões. E a situação se tornaria ainda pior.

Por isso, a parceria alinhavada na semana passada, com a assinatura de um protocolo de intenções entre as partes, envolvendo as operações de aves, suínos, bovinos e ração, é considerada um marco para o renascimento da Languiru. O formato do negócio e os valores envolvidos somente serão definidos após a vinda de uma comitiva chinesa para uma imersão nos números e na estrutura da cooperativa, mas é certo que o controle acionário da nova companhia será estrangeiro, caso a parceria se confirme.

A parte gaúcha do negócio deverá ficar com entre 20% e 45% das operações de aves e suínos, segmentos que renderam prejuízo de R$ 400 milhões nos últimos dois anos. Daí vem grande parte das dificuldades de caixa da cooperativa, que na última década investiu em modernização das plantas frigoríficas. Outra parte dessa equação está no aumento exponencial do preço dos principais insumos, como milho e soja, atrelado às taxas bancárias além da capacidade de pagamento dos financiamentos, com a Selic a 13,75% e sem sinalização de tendência de queda, justifica o presidente da Languiru, Dirceu Bayer.

"Quanto maior for o percentual adquirido pelos chineses, maior será o tamanho da dívida que poderemos quitar. Buscamos parcerias com outras cooperativas, mas o negócio que surgiu foi esse. E não há mais como fugir da globalização. Não temos como sobreviver sozinhos. Se o negócio se concretizar, a cooperativa estará totalmente viabilizada novamente", garante Bayer.

Com faturamento anual de US$ 71 bilhões, a gigante ITG atua em diversos segmentos e tem a oferecer grande capacidade de mercado para os produtos gaúchos, inclusive a partir de um porto naval próprio. Antes de assinar o compromisso com a Languiru, representantes do grupo chinês passaram cerca de 10 dias conhecendo a cooperativa e colhendo as primeiras impressões sobre o potencial do negócio sob o ponto de vista asiático.

"O negócio desafogará enormemente a nossa situação e ampliará a penetração de nossos produtos no mercado externo. Estamos tentando há nove anos habilitar uma planta frigorífica para exportar à China, sem sucesso. Por outro lado, para os chineses, a valorização dos mesmos produtos é 6% maior que os preços praticados no Brasil, e as taxas não passam de 4%", acrescenta o dirigente.

A condição imposta pela própria Languiru para o negócio é a participação nas discussões e na administração da nova empresa. A gestão seria chinesa, com a garantia de que representantes gaúchos estariam no Conselho de Administração.