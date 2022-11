Desafios e inovações para o setor lácteo são tema do primeiro dia do VI Avisulat

Os desafios e as inovações para ampliação de mercados na cadeia de laticínios foram abordados pelo o diretor executivo da Viva Lacteos, Gustavo Beduschi, no primeiro dia do VI Congresso e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios (Avisulat). O encontro, aberto nesta segunda-feira (28), ocorre até quarta-feira, no Centro de Eventos Fiergs.

Promovido pela Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e pelos sindicatos da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat) e das Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul (SIPS), o Avisulat reúne neste ano intensa programação de palestras e encontros técnicos, além de premiação científica.

Em sua fala, Beduschi apontou os maiores desafios da cadeia produtiva, que no Estado busca por incentivos e melhores condições para produção.

Mais cedo, na abertura do evento, Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), apresentou a palestra “O Cenário Atual e Projeções para o Mercado de Proteínas: Carne de Frango, Suína e Ovos”. Coforme havia adiantado ao Jornal do Comércio , Santin abordou a evolução do setor nos mercados nacional e internacional.

“Somos um dos maiores produtores avícolas do mundo, ao lado da China e dos Estados Unidos. Temos também um protagonismo importante na produção de carne suína e de ovos. Tendo isso em mãos, precisamos seguir buscando melhores condições de produção, escoamento e distribuição. Somos uma nação responsável por alimentar o mundo”, frisou.

Na sequência, o foco foi a abordagem de temas ligados ao meio ambiente. Décio Coutinho, presidente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem Animal (ABRA), e Jorge Lemainski, chefe-geral da Embrapa Trigo, abordaram, respectivamente, a destinação correta de resíduos da pecuária no Brasil e atualizações sobre o mercado de carbono.

Segundo José Eduardo dos Santos, presidente da Asgav e coordenador do VI Avisulat, o setor vislumbra um momento otimista, mesmo com os desafios atuais.

“Superamos uma pandemia recentemente, e nada mais justo do que retomarmos este evento, depois de seis anos de intervalo. Estamos propondo uma versão mais enxuta, mas com a certeza de que teremos uma programação de qualidade, e a projeção de eventos maiores para os próximos anos”, comemorou.

A abertura oficial do evento encerrou a programação do primeiro dia de palestras. Durante a sua fala, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, Domingos Velho Lopes, destacou a importância de um evento como o Avisulat 2022 para a agropecuária gaúcha.

“É muito bom ver o setor se organizar em conjunto para trazer discussões tão importantes para um congresso como esse. Ainda temos muitos desafios pela frente, mas o agro gaúcho é forte, já superamos uma pandemia, vamos superar outros desafios que vierem, e continuar crescendo”.

Participaram também do evento abertura oficial do evento Presidente do conselho deliberativo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul (Asgav e Sipargs), Nestor Freiberger, presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos (SIPS), José Roberto Goulart, o presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat), Darlan Palhiarini, o deputado federal Jerónimo Goethe e a superintendente do Ministério da Agricultura, Helena Pan Ruggeri.