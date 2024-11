Vestibular UFRGS 2025: candidatos já podem consultar o local de prova

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse/Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ UFRGS) disponibilizou o local de aplicação de prova dos 21.678 participantes do Concurso Vestibular 2025. O vestibulando deve acessar o Portal do Candidato (www.portaldocandidato.ufrgs.br) e informar o CPF e a senha já cadastrados no sistema para conferir a escola/unidade e o respectivo endereço do local. O exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em seis cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí. São oferecidas 4.023 vagas em 97 cursos de graduação da Universidade.