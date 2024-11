Abrh-RS homenageia Personalidade Top Ser Humano 2024

A Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (Abrh-RS) homenageia como a Personalidade Top Ser Humano 2024, a diretora presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers Bagatini. A distinção será concedida por sua atuação como líder na empresa, além de seu trabalho voluntário como coordenadora do APL de Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari. O mérito será entregue durante a cerimônia de premiação dos vencedores do Top Ser Humano e Top Cidadania 2024, no dia 28 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Também será atribuído, pela primeira vez, o prêmio Destaque Empresarial Cidadania ao Sistema Fiergs por sua atuação na histórica tragédia climática que acometeu o Rio Grande do Sul.