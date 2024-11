Economia prateada é tema de encontro no Tecnopuc

Nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, 14h30min às 17h, no 6º andar, do prédio 99, do Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Tecnopuc), na avenida Ipiranga, 6.681, em Porto Alegre, ocorre o evento 'Café do BioHub', realizado em parceria com o Sebrae RS. O encontro vai tratar sobre as oportunidades e os desafios, sob a ótica do empreendedor e do consumidor da economia prateada 60+. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/6QSqvLGkQr.