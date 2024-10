Spaan celebra o Mês do Idoso com feirão

A Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados (Spaan) realiza uma nova edição da sua principal ação do calendário anual de eventos, o Feirão da Spaan, que ocorre nesta quinta e sexta-feira (3 e 4). Essa também é uma das atividades que marca a celebração do Mês do Idoso no lar, que tem como objetivo, além de homenagear, conscientizar e sensibilizar a sociedade para as necessidades desta parcela da população. Serão expostas roupas, acessórios, itens de bazar, móveis, eletrodomésticos, além de livros, cds e discos de vinil, tudo com valores a partir de R$ 2,00. O evento é uma das principais fontes de recursos para a instituição. A entrada dos visitantes ocorrerá pela portaria, localizada na rua Frederico Etzberger, 635, bairro Nonoai. A distribuição das fichas inicia às 7h e a visita ocorre das 9h às 16h. Mais informações através do telefone (51) 3247-7400, que também é WhatsApp.