Pucrs oferece vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) lançou o projeto Carreira sem Barreiras. São 20 vagas administrativas exclusivas para pessoas com deficiência. As inscrições acontecem até o dia 10 de setembro, através do link ou pelo telefone (51) 98348-0260. Além da contratação, o projeto oferecerá capacitação e qualificação profissional de 100h, avaliação de necessidades de acessibilidade, orientação de carreira, e apoio assistencial e psicológico. Para participar, é necessário ser pessoa com deficiência; possuir, preferencialmente, Ensino Médio Completo; e ter disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Não será exigida experiência prévia.