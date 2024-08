IFRS tem 486 vagas em cursos técnicos e superiores gratuitos

Nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, termina o prazo para fazer inscrições em vagas não preenchidas em cursos presenciais em oito campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). O início das aulas será ainda neste segundo semestre. Ao todo são 486 vagas não preenchidas e há opções para Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Porto Alegre, Restinga, Rio Grande, Vacaria e Viamão. Confira a lista e mais informações no edital, documento com os detalhes desse processo de seleção no site de ingresso, em “últimas publicações”.