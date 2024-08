Senai abre suas portas à comunidade

De 7 a 9 de agosto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) promove mais uma edição do Mundo Senai. A iniciativa tem por objetivo apresentar a instituição para que a comunidade possa conhecer mais sobre educação profissional, inovação e tecnologia industrial. O evento, promovido pelo Senai Nacional, traz ainda a Feira on-line de Empregos Contrate-me, para todo o País. São 33 unidades do Senai no Rio Grande do Sul, em 31 cidades gaúchas, promovendo gratuitamente palestras, minicursos, visitas técnicas e oficinas durante os dias 8 e 9 de agosto.