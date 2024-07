HCPA está com os estoques de sangue em níveis críticos

Os estoques de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) permanecem em níveis críticos, colocando em risco inclusive a realização de procedimentos como cirurgias e transplantes. O HCPA pela para que a população compareça ao Banco de Sangue, que fica na rua São Manoel, 543 - 2º andar, para fazer sua doação. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h. O telefone de contato é (51) 3359-8504. As doações podem também ser agendadas pelo link http://www.bit.ly/SangueHCPA. (Já as pessoas que tiveram contato com a água das enchentes devem evitar a doação por 30 dias).