Instituto Moinhos Social promove ação no bairro Sarandi

Nesta quinta-feira (4), das 9h às 17h, o Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento, promove uma ação no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pela tragédia climática em Porto Alegre. Os voluntários vão fazer a distribuição de seis mil litros de água potável e atendimentos de saúde, com aferição de pressão e sinais vitais. Também será uma oportunidade para realizar teste rápido de glicemia capilar e para renovação de receitas e distribuição de medicamentos. A ação acontece em parceria com a Aldeia da Fraternidade.