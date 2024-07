Expointer 2024 será realizada de 24 de agosto a 1º de setembro

No período de 24 de agosto a 1º de setembro ocorrerá a 47ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer 2024) no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, localizado no município de Esteio. Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, o evento reuniu no ano passado 822 mil visitantes e uma comercialização de quase R$ 8 bilhões – números recordes entre todas as edições. O regulamento foi publicado no Diário Oficial do Estado.