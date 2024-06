UCS abre período de matrículas para cursos de idiomas

O Programa UCS Línguas Estrangeiras (Ucsle) está com matrículas abertas até 8 de agosto para cursar inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, japonês, mandarim e português para estrangeiros. Para determinar a etapa em que o aluno pode iniciar seus estudos, é possível realizar o teste de nivelamento on-line. Ofertados no Campus-Sede, em Caxias do Sul, e nos campi de Guaporé e Nova Prata, os cursos regulares presenciais têm turmas com métodos específicos de ensino-aprendizagem para cada perfil de aluno: público em geral; adolescentes (12 a 17 anos); e sênior (a partir de 50 anos).