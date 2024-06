Vice-governador Gabriel Souza palestra na CIC Caxias

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, é o convidado da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) para a próxima RA CIC (reunião-almoço), na segunda-feira (1º). A palestra de Souza terá como tema “Emergência e reconstrução: o papel do Conselho do Plano Rio Grande na recuperação do estado”. Souza deve detalhar a Lei 16.134, de 24 de maio de 2024, que propõe medidas para atenuar os impactos causados pela calamidade pública que assolou o Rio Grande do Sul. Inscrições em www.ciccaxias.org.br.