Ajorsul incentiva compra de produtos e serviços gaúchos

Iniciativa busca apoiar marcas locais e fomentar a recuperação econômica após tragédia climáticaA Associação do Comércio de Joias, Relógios e Óptica do Rio Grande do Sul (Ajorsul) está fazendo um pedido aos consumidores para priorizarem produtos e serviços gaúchos. A ação é em resposta à tragédia climática que tem afetado o Rio Grande do Sul desde o final de abril. A iniciativa visa apoiar as fábricas e comércios do segmento no estado, que foram duramente impactados pelas enchentes. A expectativa é que o impacto dessa iniciativa se refletia em toda a cadeia produtiva, beneficiando desde pequenos comerciantes até grandes indústrias do setor.