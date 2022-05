Disputa ao Senado no RS tem apenas quatro pré-candidatos já definidos

Uma disputa acirrada, porém ainda longe de ter todas as peças definidas. Assim está o atual cenário da eleição ao Senado no Rio Grande do Sul. Neste ano, apenas uma das três cadeiras de senador gaúcho está em jogo, o que torna o pleito ainda mais incerto e difícil para os partidos. Por enquanto, a menos de cinco meses do pleito, apenas quatro pré-candidatos já se apresentaram.

Entre eles, o atual senador Lasier Martins (Podemos), que se elegeu pelo PDT em 2014, e ainda teve passagem pelo PSD ao longo do mandato, tentará a reeleição. A sigla, que não deverá lançar candidato próprio ao governo do Estado, ainda aguarda as movimentações nacional e regional para compor alianças para outubro.

Ana Amélia Lemos que trocou o PP pelo PSD recentemente, justamente para se cacifar à eleição ao Senado. Internamente, a gaúcha havia perdido espaço na antiga sigla, que aposta todas as fichas na candidatura de Luis Carlos Heinze ao governo. A vaga dos progressistas ao Senado já foi garantida para a vereadora Comandante Nádia Outro nome forte na disputa é o da ex-senadoraque trocou o PP pelo PSD recentemente, justamente para se cacifar à eleição ao Senado. Internamente, a gaúcha havia perdido espaço na antiga sigla, que aposta todas as fichas na candidatura de Luis Carlos Heinze ao governo. A vaga dos progressistas ao Senado já foi garantida para a vereadora, outra que migrou de partido, deixando o DEM ainda em março, assim que a sigla confirmou a fusão com o PSL para criação do União Brasil.

Hamilton Mourão, O quarto postulante ao Senado pelo Estado é o vice-presidente da Repúblicaque assinou ficha no Republicanos e lançou-se oficialmente como pré-candidato em evento realizado na Fecomércio, há cerca de um mês. Ele compõe a chapa majoritária liderada pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) ao governo, que almeja ter o ex-secretário Luiz Carlos Busato (União Brasil) como vice.

Uma quinta vaga, vinda do campo de esquerda, ainda está em aberto, por conta das indefinições partidárias. O PT, que nacionalmente formou federação com o PCdoB e o PV, ofereceu o nobre espaço na chapa majoritária à ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB). No entanto, ela não tem demonstrado intenção de entrar nessa disputa. Especula-se, ainda, a possibilidade de que a comunista possa voltar a concorrer à Assembleia Legislativa ou ficar de fora do pleito de outubro.

Pesa nesse cenário a dificuldade de acerto entre o PT e o PSB pela cabeça de chapa ao governo gaúcho, já que ambos os pré-candidatos Edegar Pretto (PT) e Beto Albuquerque (PSB) não abrem mão de concorrer ao Piratini, o que tende a inviabilizar a aliança e, ao mesmo tempo, atrapalha a consolidação de uma candidatura esquerdista competitiva. Dessa forma, uma aproximação entre PSB e PDT ganha força e pode ainda mudar os rumos da eleição.

Se Manuela realmente não entrar na disputa ao Senado, uma solução interna deverá ser buscada pelo PT. Com a desistência do senador Paulo Paim (PT) de tentar a reeleição, fala-se, inclusive, na entrada do presidente estadual da sigla, deputado federal Paulo Pimenta, na briga.

Dois partidos fortes no Estado também ainda aguardam as mexidas no tabuleiro político para definirem seus rumos ao Senado. O MDB, que tem como pré-candidato ao governo o deputado estadual Gabriel Souza, espera que a recém-lançada união nacional com o PSDB e o Cidadania em torno da candidatura à presidente da senadora Simone Tebet (MDB-MS) se enraíze e ajude a desenrolar o cenário estadual e a formação de alianças majoritárias. A base partidária gostaria de contar com o ex-governador José Ivo Sartori na disputa ao Senado, mas ele tem insistido em não entrar nesta disputa.

A vaga também está condicionada ao futuro dos tucanos no Estado, que têm o atual governador Ranolfo Vieira Júnior como pré-candidato. No entanto, ainda não está totalmente descartada a possibilidade de o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) encarar nova eleição ao Executivo gaúcho, contrariando suas promessas contra a reeleição. Leite, que renunciou ao cargo no final de março "em nome de um projeto nacional", e acabou não conseguindo firmar-se como candidato à Presidência da República, pode tanto concorrer novamente ao governo estadual - o que é o sonho dos tucanos- como também compor como vice na chapa de Tebet ou, ainda, entrar de cabeça na eleição ao Senado, opção considerada a mais remota entre os aliados do ex-governador.

Como o prazo para registro de candidaturas para a disputa de outubro encerra em 15 de agosto, as legendas têm menos de 90 dias para baterem o martelo. Siglas com menor representatividade no Estado também deverão apresentar seus candidatos ao Senado até lá.

Os pré-candidatos ao Senado até o momento