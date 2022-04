Presidente Bolsonaro terá agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

deve voltar ao Rio Grande do Sul O presidente Jair Bolsonaronesta sexta-feira (8) para uma rápida passagem por Passo Fundo, Pelotas e Bagé. O roteiro, ainda não confirmado pela assessoria do Palácio do Planalto, envolve vistorias e inauguração de obras viabilizadas com recursos do governo federal. No mesmo dia, está prevista ida do presidente ao Paraná, onde teria compromissos no sábado (9).

A agenda foi confirmada pelo presidente estadual do PL, partido de Bolsonaro, deputado federal Giovani Cherini, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e líder da bancada gaúcha no Congresso. Segundo o parlamentar, o comandante do Planalto estará acompanhado nos roteiros pelo ex-ministro do Trabalho Onyx Lorenzoni, pré-candidato ao governo do Estado, e lideranças da sigla.

A programação, segundo Cherini, iniciará por volta das 9h, em Pelotas, onde Bolsonaro inaugura o contorno e duplicação da BR-116, obra iniciada na gestão anterior. Na sequência, viaja a Bagé, onde irá conferir o início da construção da Barragem Arvorezinha, uma demanda antiga da região da Campanha.

voltou a receber voos no final de março À tarde a agenda segue em Passo Fundo, onde o presidente inaugura, por volta das 14h, o novo terminal do Aeroporto Lauro Kortz, que, após 14 meses fechado, e cuja obra recebeu investimentos do governo federal.

Até o meio da tarde desta terça, o Planalto do Planalto ainda não tinha a confirmação da agenda gaúcha, mas o roteiro estaria sendo formatado junto às lideranças do PL no Estado.

A última visita do presidente ao Rio Grande do Sul ocorreu em julho de 2021, quando esteve na Serra e participou de motociata e almoço com empresários, em Porto Alegre.