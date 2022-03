Leite vira atração em ato do PSD e é pressionado sobre candidatura ao Planalto

filiação da secretária estadual e ex-senadora Ana Amélia Lemos ao Partido Social Democrático (PSD), nesta quarta-feira (16) em Porto Alegre, acabou virando um ato com manifestações contundentes pró-candidatura do governador Eduardo Leite pelo partido à Presidência da República.

O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que veio ao Estado para prestigiar o ingresso da ex-senadora, puxou o tom. Leite também estava no evento e fugiu pela tangente ao ser provocado, mas foi recebido com entusiasmo pelos sociais-democratas.

Apesar da cerimônia ser voltada à filiação e confirmação da pré-candidatura de Ana Amélia ao Senado, Kassab aproveitou a cena, com salão lotado no Plaza São Rafael, para pressionar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobre a pré-candidatura nas eleições presidenciais de 2022 pela sigla.

Leite foi à agenda, e foi recebido em clima de euforia, comprovando a expectativa para seu lançamento pela sigla, o que vai exigir a saída do PSDB.

Em coletiva à imprensa, Kassab ressaltou a qualificação de Leite para assumir a presidência e afirmou que a decisão está nas mãos do governador, atualmente filiado ao PSDB, mas que terá o apoio do partido seja qual for o caminho escolhido.

“Posso dizer que existe uma torcida enorme dentro e fora do PSD, não é só o PSD que quer tê-lo como presidente. Ele (Leite) é uma enorme esperança para milhões de brasileiros que não estão contentes com a atual administração, mas que também não querem voltar ao passado", reforçou o presidente do PSD.

"O Eduardo é esperança, é renovação. Jovem, mas experiente. Ele saberá no momento certo da sua decisão — se aceitará, ou não, o convite. Qualquer que seja a sua decisão, terá o nosso respeito”, completou o dirigente nacional.

Questionado sobre a possibilidade de apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso chegue ao segundo turno, Kassab respondeu:

"Todo o nosso trabalho é para que o PSD esteja com Eduardo Leite no segundo turno".

Presente no evento, o gestor estadual foi mencionado por todos que discursaram, entre eles a presidente do PSD/RS, Letícia Letícia Boll Vargas, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), e o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD).

Leite foi o último a falar, depois de Ana Amélia, e não fez menção sobre a possibilidade de filiação ao PSD nem à pré-candidatura presidencial.

“Falaram em mim em alguns momentos, mas hoje o dia é todo teu”, disse o governador à pré-candidata ao Senado Federal.

“O PSD é nosso parceiro, que está do nosso lado aqui no Rio Grande do Sul, transformando o nosso Estado junto com a gente.”

cobrou atitude "ética" A convite de Kassab, Leite está em negociações para deixar o PSDB e se juntar ao PSD desde o início do ano. Nessa terça-feira (15), o tesoureiro nacional do PSDB, César Gontijo,de Leite, mencionando que a provável saída do partido representaria um "desastre financeiro".

Caso a pré-candidatura de Leite à presidência seja oficializada, a gestão do Rio Grande do Sul deve ser assumida pelo atual vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior. Durante a cerimônia, o governador destacou a confiança que deposita no vice.

“O Rio Grande do Sul é outro em todas as áreas, e na segurança pública isso se deve muito à parceria do Ranolfo. Mas ele não está nos ajudando só na área da segurança — é meu parceiro leal para decisões estratégicas de governo. Ele conhece cada detalhe, cada informação, cada projeto que está tramitando e eu tenho essa segurança de ter ao meu lado alguém como ele”, relatou Leite.

intenções de voto para a Presidência Segundo a Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança nasno primeiro turno, com 44% na pesquisa estimulada, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 26%.

Leite apareceu com 1% e 3% em dois cenários do estudo. No último, há um número reduzido de candidatos.