Com surto de Covid-19, prefeitura de Porto Alegre entra em teletrabalho a partir desta segunda

Com registro de surto de Covid-19 entre funcionários da prefeitura de Porto Alegre, em que pelo menos 30 servidores testaram positivo para o coronavírus até sexta-feira (7), o Paço Municipal decidiu retomar o regime de teletrabalho a partir desta segunda-feira (10).

A medida, que deverá valer por pelo menos uma semana, busca controlar a disseminação da doença e preservar municipários e cidadãos que buscam os serviços da prefeitura de novas contaminações.

De acordo com a prefeitura, nesta segunda-feira a Secretaria da Saúde da Capital deverá disponibilizar boletim com informações acerca do número de casos positivos entre os profissionais da prefeitura.

Até sexta, já havia a confirmação de 11 contaminados entre servidores do Paço e 19 dentre os que trabalham no Edifício Intendente José Montaury, na rua Siqueira Campos, onde funcionam, por exemplo, as Secretarias de Planejamento, Administração e Patrimônio, Transparência, a Procuradoria-Geral do Município e alguns serviços da Secretaria da Fazenda.

Estima-se, no entanto, que esse número seja ainda maior, se forem considerados os servidores de outras pastas e órgãos, incluindo os da área da saúde, que viram os atendimentos e buscas por testes crescerem progressivamente na última semana nas 32 unidades de saúde da Capital.

Por meio de nota, a administração municipal informou que todos os serviços serão mantidos remotamente. "Em função do registro de casos positivos de Covid-19, o Paço Municipal passa a adotar regime de teletrabalho a partir de segunda feira (10). Todos os serviços serão mantidos de forma remota", diz o comunicado.

De acordo com o secretário Extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus da Capital, César Sulzbach, a manutenção do trabalho remoto será reavaliada pela administração municipal no final desta semana. "Permaneceremos até dia 16 (domingo) em trabalho remoto, mas, na próxima semana, reavaliaremos a situação. Cada secretaria terá a liberdade de determinar a sequência, conforme suas peculiaridades", afirma Sulzbach, que fez o exame para Covid na sexta, e testou negativo.

Segundo a diretora de Atenção Primária em Saúde de Porto Alegre, Caroline Schirmer, o aumento do número de positivos já é considerado preocupante na cidade. "A taxa de positividade está mais alta do que há pouco tempo. Antes era em torno de 18%, agora estamos beirando os 30%”, destaca.