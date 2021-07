Melo encampará campanha nacional por 'SUS do Transporte Público'

presença do presidente da República Em uma sala fechada, em algum cômodo reservado na Casa NTX, enquanto empresários gaúchos aguardavam ansiosos a, sentaram-se em uma mesa Jair Bolsonaro, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil e um dos principais cabos do bolsonarismo no Sul do país, Onyx Lorenzoni (DEM), e seu filho, Rodrigo Lorenzoni, (DEM), secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do governo Melo.

Na ocasião, o prefeito de Porto Alegre deu o pontapé inicial para uma campanha nacional pelo “SUS do Transporte Público”. Diante do presidente da República, expôs a crise que vive o sistema de transporte de Porto Alegre e trouxe duas solicitações a Bolsonaro: para que se retire os impostos federais que incidem sobre a passagem de ônibus e, caso isso não seja possível, se crie um fundo nacional para sustentar o impacto das leis federais no preço da tarifa.

Com essa conversa, o debate está estabelecido. Naturalmente, o presidente em pessoa provavelmente não tratará muito do tema. Por isso, delegou a Onyx a tarefa de se encarregar das solicitações de Melo em Brasília – ficará a cargo do ministro gaúcho tratar do tema em nome do governo federal.

Melo sabe que a conversa com Bolsonaro não é suficiente para desamarrar um tema tão complexo para as cidades brasileiras. Ele vê a crise no sistema de transportes como a principal pauta para os prefeitos brasileiros depois da questão do coronavírus.

“Recebemos posições boas do presidente, mas não basta apenas o gesto político, que já foi tomado, agora é preciso materializar”, disse Melo, em referência à reunião privada com Bolsonaro.

A materialização do tema passará a ocorrer a parir da quarta-feira (14), quando Melo irá a Brasília pela segunda vez desde que tomou posse do Paço Municipal e, entre outras agendas, pretende se encontrar com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Edvaldo Nogueira (PDT), prefeito de Aracaju (SE), para tratar do tema. O encontro ainda não está confirmado e dependerá da disponibilidade do presidente da frente.

“Eu vou rodar o Brasil para falar com os prefeitos. Essa pauta não é nossa (Porto Alegre), é uma pauta do País. Depois da pandemia, o sistema de transporte é a principal pauta para os prefeitos das grandes e médias cidades. O que falta é unidade, pois todos os prefeitos passam pelo mesmo problema”, afirmou Melo.

A ideia do emedebista é que os municípios brasileiros calculem o impacto que as leis federais sobre o transporte coletivo têm no preço final da passagem e no custo do sistema de transportes. Gerado este cálculo, Melo quer que a União subsidie esse valor gerado por leis federais, repassando mensalmente recursos que seriam investidos pelas prefeituras em seus sistemas de transportes.

“É possível fazer este cálculo. Nós temos este cálculo aqui em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana. Algo nessa linha já é feita para o Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou Melo.