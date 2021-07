Melo pede a Bolsonaro retirada da Usina do Gasômetro da privatização da Eletrobras

motociata que reuniu milhares de militantes bolsonaristas em Porto Alegre Após ae Região Metropolitana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu o prefeito da Capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), em almoço com empresários na Casa NTX.

privatização da Eletrobras Melo afirmou, antes da agenda, que levaria duas pautas principais ao presidente da República relacionadas a Porto Alegre. Um dos pleitos apresentados em ofício ao presidente é da retirada da Usina do Gasômetro do processo de. A prefeitura informou, por nota após a agenda, que Melo quer a doação do imóvel ao município.

Tombada como patrimônio histórico e cultural da cidade e um dos principais pontos turísticos, de cultura e de lazer da Capital, a Usina não é de Porto Alegre. Mesmo que a Eletrobras tenha passado à Capital a área do Gasômetro em 1982, a construção lá sediada continuou pertencendo à companhia.

Agora, com aprovação da venda da estatal brasileira, a gestão da usina, que funciona como centro cultural de 1991, pertenceria a um novo dono.

“Vamos pedir para ao presidente que pudesse tirar da privatização, porque isso consolidaria aquilo que efetivamente é: um equipamento cultural tombado da cidade de Porto Alegre”, declarou Melo, antes do evento.

Outra demanda do prefeito ao presidente será sobre um assunto que mobiliza a Capital desde o final do governo Nelson Marchezan Júnior (PSDB) e início do mandato do atual Executivo: o transporte público.

Melo vai solicitar ao presidente a retirada dos impostos federais que incidem sobre o transporte público e a criação de um fundo nacional para o custeio das isenções que são garantidas por leis federais.

“Se a constituição deu isenção para 65 anos, acho que o governo federal pode, sem dúvida nenhuma, pois é detentor do maior orçamento, ser ele o responsável pelo pagamento dessas isenções”, afirmou o prefeito.

O evento também contou com a presença de uma comitiva presidencial, formada pelos ministros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Marcos Pontes (ciência e tecnologia), além dos políticos gaúchos Onyx Lorenzoni (DEM, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República) e Luis Carlos Heinze (senador do PP).

Ao chegar ao evento, Bolsonaro não falou com a imprensa. Depois de um atraso de duas horas, cumprimentou um contingente pequeno de militante que o aguardava e entrou direto para o encontro.