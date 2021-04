Deputado gaúcho lança 'observatório' para assegurar retorno do ensino presencial no RS

retomada do regime presencial Com o objetivo de fiscalizar adas instituições de ensino no Rio Grande do Sul, o deputado Fábio Ostermann (NOVO) lançou o "Observatório da Volta às Aulas". Além de monitorar as redes municipal e estadual , a proposta ainda deve garantir a autorização para o retorno nas escolas privadas.

Segundo o Partido Novo, o observatório deve contar com a participação da sociedade civil, principalmente apoiadores do deputado, e buscar informações nas redes sociais, notícias da impresa e contato direto com prefeituras. Ostermann diz que fiscalizar a reabertura é importante "para evitar que uma nova decisão judicial retroceda este avanço".

Em um levantamento inicial, o partido afirma que pelo menos 24 prefeituras gaúchas ainda não tomaram posição sobre o retorno das aulas presenciais ou estão "restringindo a retomada". Pelotas e Santa Maria não autorizaram a abertura, segundo o Novo. Já São Leopoldo e Novo Hamburgo seguem com o ensino remoto.