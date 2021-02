Melo diz que Leite 'fechou a cidade' e reage: 'atividade econômica bota comida na mesa'

Com mais de 100 pacientes aguardando leito intensivo nas emergências e UTIs perto de 100% da ocupação nesta sexta-feira (26), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, reagiu com força, em vídeo nas redes sociais, ao anúncio do governador Eduardo Leite de adoção de bandeira preta a partir deste sábado (27 em todo o Estado, que registra quase 93% de ocupação em UTIs:

"Manifesto minha discordância do senhor governador, que fechou a cidade", afirmou Melo. Segundos antes, ele defendeu a manutenção da atividade econômica "que dá dignidade e bota comida na mesa das pessoas".