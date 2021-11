Empresa de automação vai investir R$ 27 milhões em Canoas

Especializada na produção de instrumentos digitais para sistemas de automação industrial, comercial e residencial, a Full Gauge Controls vai investir cerca de R$ 27 milhões na construção de uma nova unidade em Canoas, que será erguida no Parque Canoas de Inovação (PCI). A indústria eletrônica, que produz soluções para refrigeração, aquecimento, climatização e aquecimento solar, já conta com uma fábrica no município, com 8,2 mil metros quadrados, na rua Júlio de Castilhos, no Bairro Niterói, além de um pavilhão no Parque Industrial Jorge Lanner, recém adquirido e que está passando por obras de readequação.

Especializada na produção de instrumentos digitais para sistemas de automação industrial, comercial e residencial, a Full Gauge Controls vai investir cerca de R$ 27 milhões na construção de uma nova unidade em Canoas, que será erguida no Parque Canoas de Inovação (PCI). A indústria eletrônica, que produz soluções para refrigeração, aquecimento, climatização e aquecimento solar, já conta com uma fábrica no município, com 8,2 mil metros quadrados, na Rua Júlio de Castilhos, no Bairro Niterói, além de um pavilhão no Parque Industrial Jorge Lanner, recém adquirido e que está passando por obras de readequação.

O plano de negócios da empresa, que prevê a instalação no PCI, está em análise junto ao Comitê Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Canoas (Fumdecan). A previsão é de que as obras de construção sejam iniciadas no primeiro semestre de 2022. Com o novo espaço, que terá mais de 30 mil metros quadrados, a expectativa da empresa é passar de um milhão de peças produzidas por ano para quatro milhões, com a geração prevista de 200 novos empregos. A Full Gauge emprega, atualmente, mais de 300 pessoas em Canoas.

"Canoas é muito estratégica para o desenvolvimento de qualquer empresa. Se eu não morasse aqui, mesmo assim, eu me sentiria atraído por investir na cidade", destacou o sócio-fundador da indústria, Antônio Gobbi. Segundo ele, a empresa vem crescendo de forma expressiva desde 2020. Em 2021, o faturamento até outubro já foi maior do que todo o ano passado. Houve o crescimento de 24% no mercado interno e 66% no mercado externo, em relação ao mesmo período do ano anterior. O faturamento deste ano deve superar os R$ 100 milhões.

Desde 1985, a empresa produz uma variada linha de instrumentos digitais para sistemas de automação industrial, comercial e residencial, oferecendo soluções para refrigeração, aquecimento, climatização e aquecimento solar para indústrias do mundo inteiro. Além da fábrica em Canoas, onde os produtos são 100% desenvolvidos, também conta com uma área locada no Parque Industrial e um escritório nos Estados Unidos.