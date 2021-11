Americanas vai abrir às 7h nesta sexta em shopping de Porto Alegre

Em uma das maiores redes de varejo do Brasil, a sexta-feira (26) não será de Black Friday, mas de "Red Friday", em alusão à cor que identifica a bandeira, o vermelho. Além disso, a filial da Lojas Americanas, no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, vai madrugar para receber consumidores atrás de descontos que valham a pena.

A unidade vai abrir às 7h e atenderá clientes ate as 23h. Na vitrine do ponto, está fixado cartaz com os horários. As demais lojas do empreendimento funcionam das 10h às 22h. Será a primeira vez, desde 2019, que a rede terá o atendimento prolongado, no pós-pandemia. Em 2019, a rede chegou a ter unidades abrindo à meia-noite.

A coluna Minuto Varejo apurou que serão poucas filiais da rede a abrir em horário estendido e nenhuma inicialmente à meia-noite desta quinta-feira (25), no limiar da Black Friday. A decisão ficou a critério das lojas. Em alguns pontos de shopping, não houve permissão da administração para flexibilizar o sistema de operação, como no Rua da Praia, que vai funcionar das 9h às 19h.

O Praia de Belas promove campanha de até 80% de descontos que é seguida pelas operações. A ação vai até domingo (28). As lojas estão vestidas com suas iniciativas, que apontam redução variada de preços. Outros dois shoppings da Capital, o Iguatemi e o Total também entraram na onda, com campanhas inéditas para o varejo presencial.

Mesmo com o fôlego mais pesado no e-commerce, a recomendação de entidades como Sindilojas-POA e CDL Porto Alegre era de que pontos físicos promovessem ações de relacionamento com clientes e explorassem a data.

Empresas de pesquisa que monitoram vendas online apontam percentuais variados de desempenho, mas a unanimidade é que será a maior Black Friday em vendas, seja volume ou receita, da história. A Neotrust projeta alta de 18%, com fluxo de R$ 6,1 bilhões, e a Conversion sinaliza aumento de 11,25% nas vendas frente à campanha de 2020.