Dois Irmãos terá quatro novos acessos a partir da BR-116

A cidade de Dois Irmãos contará com quatro novos acessos ao longo da BR-116, com o objetivo de melhorar a segurança de quem trafega pela rodovia. As obras serão realizadas em pontos estratégicos; o acesso 1 ficará no bairro Travessão, próximo ao Km 229; o acesso 2 na Colônia Japonesa; o acesso 3 dará afluência ao distrito industrial e o acesso 4 vai permitir anexação aos bairros Portal da Serra/Bela Vista, próximo ao km 222 da rodovia.

No final do mês de setembro, foi realizado o corte de árvores às margens da rodovia, na saída da Colônia Japonesa, próximo ao bairro Travessão. A remoção foi necessária para o início da obra, que deve ser concluída até o final do ano. O corte de árvores será compensado após sua conclusão. O acesso do bairro Travessão também deve ser iniciado em 2021. Já os acessos do Distrito Industrial e do Portal da Serra/Bela Vista devem ficar para o próximo ano.

Os projetos dos acessos foram feitos pela prefeitura, com o auxílio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). "Os novos acessos vão garantir mais segurança aos condutores de Dois Irmãos e de outras localidades que trafegam diariamente pela via federal, seja para o trabalho, para a escola ou lazer", diz o prefeito Jerri Meneghetti. O investimento total é estimado em R$ 10 milhões. O município pagou parte do projeto e está auxiliando com máquinas e apoio necessário na execução.