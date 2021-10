Resort de luxo será erguido no Vale dos Vinhedos, em Bento

A Wyndham Hotels & Resorts, em parceria com a Bewine, anunciou a construção de um complexo hoteleiro e temático, que irá ocupa 60 mil metros quadrados no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O hotel, que terá gestão da Wyndham, trará design único, com 421 apartamentos em formato de multipropriedades, divididos em três categorias.

As empresas projetam um investimento na ordem de R$ 300 milhões para a construção do complexo. O Valor Geral de Vendas (VGV) pode chegar a R$ 3,9 bilhões, conforme as projeções. As entregas estão previstas para serem feitas em três etapas, com a primeira delas 36 meses (três anos) após o início das obras e, a última, para 60 meses (cinco anos).

As empresas não detalharam quais etapas serão entregues nesses períodos. Além disso, há a expectativa de que sejam gerados cerca de 2,4 mil empregos diretos e indiretos com a construção do hotel.

Todas os apartamentos terão terraços privativos, sendo que haverá opções com piscina e sala com lareira. A linguagem contemporânea e arrojada será um ponto alto, sem contar a oferta de lazer, que engloba, segundo a empresa, a "maior piscina com borda infinita e cascata do mundo", além de elevador inclinado com atrações holográficas, spa, academia, centro de eventos, heliponto, lobby bar, entre outros atrativos.

Já o parque temático terá dois quilômetros de extensão, proporcionando sensações olfativas, de paladar e tato. Pelo complexo será possível desfrutar de experiências como as diferentes umidades do ar, que mudam de acordo com cada microrregião vinífera até contato com tecnologias 7D. Isso quer dizer que mesmo em Bento Gonçalves será possível conhecer a região e diversos outros pontos mundiais que têm o vinho como protagonista.

Entre as atrações projetadas, estão a construção de uma grande adega vertical, museu, a universidade do vinho, praça de shows e eventos com capacidade para até 6 mil pessoas, além de espaços gastronômicos e voltados à apreciação do vinho e do espumante, carros-chefe da região da serra gaúcha. Além disso, um aerotransfer será criado para deslocamento de Bento Gonçalves até Porto Alegre e Caxias do Sul.

O projeto promete ser um marco para os negócios da Bewine que busca ser referência global em experiências imersivas de entretenimento e hospedagem conectadas ao universo do vinho. Por ano, a serra gaúcha movimenta cerca de 12 milhões de visitantes e com o novo complexo a expectativa é aumentar consideravelmente esse volume de turistas. "Queremos atingir fortemente o público internacional, também, e esse é um ponto importante estar junto com a Wyndham" destacou Rafael Antônio Zardo, CEO da Bewine.