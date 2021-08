Grupo anuncia construção de residencial de R$ 100 milhões em Uruguaiana

O Grupo Almeida anunciou, nesta semana, a construção de um novo residencial em Uruguaiana. O investimento vai ser de R$ 100 milhões e a previsão de conclusão é de um ano e meio. Vinicius e Alexandre Almeida, representantes da empresa, mostraram o projeto ao prefeito Ronnie Mello, em encontro na prefeitura.

A construção, que vai ser feita próximo ao Parque Agrícola Pastoril, comporta 30 torres com 480 apartamentos. Dividida em quatro etapas, a obra vai ser iniciada na primeira quinzena de novembro deste ano.

De acordo com a construtora, a meta é erguer cada torre dentro de oito dias. Serão entre 150 e 200 empregos diretos gerados, segundo estimativa do grupo. A empresa destaca que os imóveis poderão ser financiados via Caixa Econômica Federal. O lançamento oficial do empreendimento deve ocorrer nas próximas semanas.