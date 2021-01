JBS deve injetar R$ 25 milhões em Protásio Alves

O prefeito de Protásio Alves, Itamar Girardi, recebeu os gerentes de expansão da JBS, Felipe Baldo e Diego Donatti. Eles expuseram o projeto de três núcleos produtores de ovos que prevê um investimento global de R$ 25 milhões.

"A JBS definiu Protásio Alves como a menina dos olhos do seu projeto de expansão", afirmou o prefeito, que salienta a geração de 30 empregos diretos e crescimento de 70% no setor avícola do município. A JBS e os representantes dos potenciais investidores solicitaram à administração municipal incentivos à infraestrutura das unidades produtoras.

A prefeitura irá analisar a questão legal para formalizar o projeto de incentivo e submetê-lo à apreciação dos vereadores. "Vamos trabalhar no que compete à administração municipal para viabilizar os projetos ainda em 2021 porque o retorno envolve desde o setor avícola até o comercial e o de serviços", disse Itamar.