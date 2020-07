Grupo de investidores firma protocolo de intenções para construir hotel de R$ 30 milhões em Venâncio Aires

A prefeitura e um grupo de investidores assinaram um protocolo de intenções para a construção de um novo hotel em Venâncio Aires. O empreendimento será construído dentro de até 180 dias nas proximidades do trevo de acesso à cidade, no entroncamento das RSC-287 e 453.

O empreendimento terá 125 apartamentos e o orçamento para a obra deve atingir R$ 30 milhões. Na fase de execução da obra, a estimativa é de que até 50 profissionais do setor da construção civil sejam contratados. Além disso, outros 25 a 30 postos de trabalho diretos serão criados depois para atuarem no local, além de prestadores de serviço.

De acordo com o representante do grupo responsável pelo investimento, Horácio Forni, a economia como um todo do município será movimentada. "Acreditamos neste município. Estudamos o mercado e consideramos que Venâncio está estrategicamente colocado e em franco crescimento. E o nosso projeto é em colaboração com a comunidade. E ele só se concretiza se for recebido e concebido de forma mútua", afirmou.

O prefeito Giovane Wickert destacou que o empreendimento não vem para competir, mas sim para somar. "Venâncio deixa de receber muitos eventos por falta de acomodações. Este é um interesse coletivo. São empregos, renda, atração de visitantes que se hospedam para eventos locais e próximos, para fazer negócios aqui e na região, a prestação de serviços que ganha com isso", explicou.

O novo hotel não vai funcionar no modelo tradicional, mas de uma forma diferente na cidade. Os apartamentos serão oferecidos a investidores, que poderão aportar capital para compra e rentabilizar o negócio. Segundo os investidores já há empresários locais em negociação para aquisição de apartamentos do local.