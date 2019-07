Prefeitura investirá R$ 10 milhões nos próximos 12 meses

A administração municipal de Minas do Leão lançou o Avança Leão, programa que prevê investimentos de R$ 10 milhões nos próximos 12 meses. O valor servirá para obras infraestrutura, que incluem asfaltamento de ruas, canalização, duplicação de ponte, ampliação de posto de saúde, revitalização e construção de praças. Será feita também a troca do mobiliário das escolas, uniforme escolar para todos os alunos, aquisição de veículos e monitoramento da cidade por câmeras.

O prefeito Miguel Almeida destacou a marca histórica para o município e afirmou que os próximos meses serão de intensas obras na cidade. "Só está sendo possível lançarmos este programa agora porque construímos, juntos, dezenas de projetos desde o começo do nosso governo. A partir de agora, vários deles sairão do papel e conseguiremos dar um grande salto em várias áreas no município", destaca o prefeito.

No evento, os investimentos foram apresentados pelo secretário de Governo e Assuntos Institucionais, Paulo Cesar Nunes. Serão R$ 5,8 milhões aportados no asfaltamento de 19 ruas. Sete delas já estão definidas e com obras em andamento. As outras 12 encontram-se em fase final de projetos técnicos.

Ainda fazem parte do programa Avança Leão as obras de ampliação do Posto de Saúde João Thadeu de Vargas Alves, no bairro Recreio, orçadas em R$ 117 mil; a canalização de um valão na Rua Ulisses Guimarães, também no Recreio; a instalação de um sistema de monitoramento de toda a cidade por câmeras; compra de novo mobiliário para as escolas; doação de uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino; aquisição de uma retroescavadeira, dois caminhões, duas caminhonetes e um rolo compactador.

Além disso a prefeitura destinará R$ 617 mil para a revitalização de três praças e a construção de uma nova. No bairro São Miguel, R$ 1,4 milhão servirá para a duplicação da ponte da rua José Wisniewski e melhorias no trecho próximo à escola, incluindo a construção de calçadas. Cerca de 18% dos recursos do Avança Leão são próprios, ou seja, fruto dos impostos pagos pelos leonenses e por empresas instaladas no município. O restante se divide entre verbas da Caixa Econômica Federal, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e de emendas parlamentares de deputados federais e senadores.

O prefeito destacou a importância do trabalho do funcionalismo público na construção dos resultados que, agora, começam a aparecer de maneira mais explícita. "Todos na prefeitura, de cada setor, de cada área, têm a sua parcela de importância para construirmos o que agora podemos compartilhar com a comunidade", frisou Miguel Almeida.