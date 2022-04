Rússia expulsa dezenas de diplomatas alemães em ato retaliatório contra Berlim

A Rússia está expulsando dezenas de diplomatas alemães em um ato recíproco depois que Berlim recentemente expulsou de integrantes do corpo diplomático russo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta segunda-feira (25) que declarou 40 diplomatas alemães persona non grata em uma "resposta simétrica" à expulsão de diplomatas russos por Berlim no início deste mês por supostos crimes de guerra de Moscou contra civis na Ucrânia.