Há consenso na UE para ampliar sanções contra a Rússia, diz ministro francês

Os ministros das finanças da União Europeia (UE) reunidos em cúpula do Conselho para as Questões Econômicas e Financeiras (Ecofin), nesta terça-feira (5), concordaram com a necessidade de intensificar as sanções contra a Rússia pela guerra empreendida na Ucrânia, afirmou o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire.