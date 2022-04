Rússia nega acusações de que teria cometido crimes de guerra

O Kremlin negou veementemente, nesta segunda-feira (4) as acusações de que as tropas russas teriam cometido atrocidades contra civis na Ucrânia e pressionou por uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que as denúncias ucranianas de que forças de Moscou teriam matado centenas de civis nos arredores da capital não são confiáveis e rejeitou "categoricamente" as alegações.

O comentário de Peskov em teleconferência com repórteres seguiu uma declaração do Ministério da Defesa do país que acusava a Ucrânia de encenar o que foi descrito como uma "provocação" para difamar a Rússia.

As autoridades ucranianas disseram que os corpos de pelo menos 410 civis foram encontrados em regiões ao redor da capital ucraniana após a saída, na semana passada, de tropas russas - muitos com as mãos atadas, ferimentos a bala à queima-roupa e sinais de tortura. Líderes internacionais condenaram as atrocidades relatadas e pediram sanções mais duras contra Moscou.

Peskov afirmou que os materiais de foto e vídeo na área refletem "manipulações" e instou os líderes internacionais a analisarem cuidadosamente os fatos e a ouvirem os argumentos russos antes de correrem para culpar Moscou.

A Rússia convocou uma reunião extraordinário do Conselho de Segurança da ONU, mas o Reino Unido, que atualmente preside o órgão, recusou-se a convocá-la, de acordo com o enviado russo nos escritórios da organização internacional em Viena, Mikhail Ulyanov. Fonte: Associated Press.