Ucrânia diz ter atacado depósito de combustíveis dentro da Rússia

Dois helicópteros das Forças Armadas da Ucrânia atacaram nesta sexta-feira (1) um depósito de combustíveis em Belgorod, que fica dentro de território russo, segundo afirmou o prefeito da cidade, Viacheslav Gladkov. A cidade fica a menos de 32 quilômetros da fronteira ucraniana e tem presença de tropas russas, que a utilizam para a entrar no leste da Ucrânia.

De acordo com Gladkov, as aeronaves cruzaram a fronteira em baixa altitude no início da manhã e fizeram o ataque aéreo. Ele disse ainda que dois trabalhadores locais ficaram feridos e moradores deixaram a cidade.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, já está ciente do episódio, e que o governo está analisando o caso para possíveis respostas.

Peskov disse ainda que o suposto ataque "não cria condições confortáveis para continuar as conversas por um acordo de paz".

A Ucrânia ainda não se manifestou sobre o suposto ataque. Questionado por repórteres, o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitri Kuleba, afirmou que não poderia "nem confirmar, nem negar" o ataque porque não possui todas as informações militares. "Não posso confirmar nem negar a alegação de que a Ucrânia esteve envolvida nisto simplesmente porque não possuo todas as informações militares", disse.

Caso confirmado, este seria o primeiro ataque ucraniano em território russo. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS