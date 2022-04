Tropas russas recuam em Kiev e Chernihiv

As tropas russas empregadas nos arredores de Kiev e Chernihiv estão recuando nesta sexta-feira (1) segundo informaram os governos das duas cidades. O recuo já havia sido anunciado por Moscou depois da última rodada de negociações entre os dois países, na terça-feira (29).

"Estamos observando o movimento de várias colunas de veículos russos articulados", afirmou o governador da região de Kiev, Oleksandr Pavliuk.

O governador da região de Chernihiv, Viacheslav Chaus, também confirmou o movimento de retirada de veículos, mas disse que ainda há tropas na área. "Ataques aéreos e por míssil ainda são possíveis aqui, ninguém está descartando isso", falou.

Na quinta-feira (31) o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que as tropas não estavam recuando mas sim apenas se realocando em outras regiões do país. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS