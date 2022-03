Boris Johnson apoia intensificação de sanções até que russos saiam da Ucrânia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou durante testemunho ao Parlamento Britânico nesta quarta-feira (30), que ele apoia a ideia de intensificar sanções à Rússia até que todas as tropas saiam da Ucrânia. Johnson destacou que não é o objetivo retirar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, do poder. Segundo ele, o objetivo é ajudar a proteger o povo da Ucrânia. "Muitas pessoas estão vulneráveis diante de mentiras de Putin. Veremos muitos refugiados ucranianos vindo ao Reino Unido", destacou. Apesar da continuidade da escalada russa, Johnson disse que "vê sinais de que russos estão 'acordando' para o que está acontecendo".