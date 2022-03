Blinken diz não ter visto sinais efetivos da Rússia querer avançar em negociações

O secretário do Estado norte-americano, Anthony Blinken, afirmou que ainda não viu sinais efetivos de que a Rússia está disposta a chegar a um acordo com a Ucrânia, como foi dito hoje por negociadores de Moscou. A declaração de Blinken foi dada em coletiva à imprensa nesta terça-feira (29), ao lado do ministro de Relações Exteriores do Marrocos, Nasser Bourita.