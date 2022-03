Truss: sanções do G7 não devem ser retiradas enquanto Putin seguir com guerra

A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, defendeu nesta segunda-feira (28) a manutenção de medidas restritivas impostas pelas maiores economias do mundo contra a Rússia. "Sanções foram impostas pelo G7 em união e não deveriam ser removidas enquanto o presidente russo, Vladimir Putin continuar com sua guerra e tiver tropas na Ucrânia", disse a chanceler em discurso à Casa dos Comuns, no Parlamento britânico.